Conmovedor mensaje de compañero de estudio a niños fallecidos en San Andrés

Mientras se cumplen las honras fúnebres de los seis menores que murieron en el accidente del bus escolar en San Andrés, Santander, uno de los compañeros de estudio de las víctimas envió un conmovedor mensaje de despedida.

En él, se refiere a la estrecha amistad que tuvo con Aldair Gómez, el pequeño que será sepultado hoy en la tarde en Piedecuesta.

Lea aquí:

"No sabes la tristeza que me agobia, tu partida me ha dejado con el alma rota, daría lo que fuera por volverte a ver y compartir contigo tantas cosas. Fuiste y seguirás siendo mi mejor amigo", son algunas de las palabras del menor afligido.

El triste discurso fue enviado a los padres del pequeño Aldair Gómez de 12 años, una de las víctimas mortales en el transcurso de las honras fúnebres.