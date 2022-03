Que den con el culpable: expareja de Johana Paola Chávez

Cinco días han pasado desde el macabro hallazgo del cuerpo sin vida de Johana Paola Chavez, la mujer que apareció desmembrada en el baúl de su carro.

Caracol Radio habló con Edgar Teherán, exmarido de la víctima y papá de su hija de 12 años, dijo que el día del crimen acudió a la casa de su excompañera porque sus familiares no eran capaces de abrir el carro.

"La mamá de ella me llamó a decirme que no aparecía. Después me llamó a decirme que no podían abrir el carro y me dijo que fuera a la casa, yo fui y ahí fue cuando me enteré", dijo Teherán.

Agregó que la víctima llevaba al rededor de 6 meses con su actual pareja y que su hija recibe atención psicológica a raíz del atroz crimen.

"Yo no vivía con ella hace 4 o 5 años, yo no hablaba con ella. Ellos llevaban poquito como 5 o 6 meses", agregó la expareja de Johana Paola Chávez.

También dijo que la menor de 12 años e hija de la víctima recibe atención psicológica a raíz del crimen de su mamá, una mujer de 41 años cuya muerte tendría nexos sentimentales, según las autoridades.