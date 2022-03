Estas son las razones por las que el alcalde de Neiva será imputado

Luego de la denuncia que se hiciera pública en abril del 2020 cuando salió a la luz el millonario contrato que hizo el alcalde Gorky Muñoz para la entrega de mercados en la ciudad de Neiva debido a la situación que vivía el mundo en plena pandemia, finalmente la Fiscalía General de la Nación estableció fecha para la imputación de cargos.

La audiencia preliminar de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, se realizará el miércoles 27 de abril, donde no solo al alcalde sino otros funcionarios en los que se encuentra el exsecretario de Educación Geovanny Córdova, se les acusará de los delitos de: Interés indebido en la celebración de contratos, validación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación.

Es de recalcar que al alcalde y a los funcionarios, se les vio envuelto en un escándalo cuando se filtraron los contratos con una ONG ubicada en El Charco del departamento de Nariño.

En los documentos, se plasmaba la adquisición de 4.500 mercados, cada uno con un costo de $177.000 los cuales serían destinados para los adultos mayores de la ciudad.

Además, un contrato por $5.200 millones para la entrega de mercados a los estudiantes beneficiados con el PAE.

La contratación fue rodeada de cuestionamientos, puesto que los documentos sobresalen los costos de desplazamiento desde el lejano departamento hasta la capital Huilense.

Así las cosas, dicha diligencia judicial se llevará a cabo ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de garantías y, allí se revelará las evidencias recolectadas por parte del ente acusador.

El alcalde respondió

Aunque el mandatario no se pronunció de manera oficial, a través de sus redes sociales hizo referencia a la citación. Allí explicó que una imputación no significaba una sentencia y que serían las autoridades quienes revelarían lo que realmente ocurrió con los contratos.

“Entendemos que las investigaciones hacen parte del ejercicio político - administrativo que ejercemos. No obstante, confiamos en la justicia, y en las pruebas que demuestran que hemos actuado siempre pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos. La imputación no es una sentencia y sólo los jueces de la República podrán determinar si existe o no alguna responsabilidad de nuestra parte”, escribió.