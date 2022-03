Operador del PAE en Cartagena debe sueldos, seguridad social y ARL

Duras críticas han recibido los dos operadores del PAE en Cartagena, por retrasos en las entregas de raciones e incumplimientos relacionados principalmente, con productos lácteos y frutas.

A eso se le suman las denuncias conocidas en exclusiva por Caracol Radio, donde algunos trabajadores de la Unión Temporal Cartagena Express señalan que les deben cerca de tres meses de sueldo y no tienen seguridad social ni ARL activa.

"Estamos trabajando en condiciones no óptimas, ya que hace bastante calor, el mobiliario si uno se sienta se rompe, están bastante desmejorado. Los proveedores no están cumpliendo por la misma razón que no les están pagando, entonces no quieren entregar productos y cuando llegan a un acuerdo es muy tarde y no pueden hacer sus respectivos despachos", expresó un empleado.

Por su parte, también se conoció que, al parecer, existe una deuda de administración entre la empresa y el propietario de las bodegas, lo que ha causado afectación en el ingreso de los camiones con mercancía.

Caracol Radio se comunicó con Dairo Sandoval, representante de la UT Cartagena Express, quien precisó que sí existe una deuda, pero solo por el mes de febrero. Sobre los otros interrogantes no se refirió.