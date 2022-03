Taxista fue asesinado en atraco luego de aceptar carrera por aplicación

John Fredy Quiceno López, de 28 años de edad, salió como de costumbre a trabajar en su taxi en horas de la noche. Su servicio fue solicitado por medio de una aplicación, pero según las autoridades, todo sería un engaño para robarlo.

"No sé qué hacer, hay un man que quiere que entre, que la mamá que no sé qué, hay al lado del parqueadero, por la de abajo de Juan pablo, no sé qué hacer", dijo John en uno de los audios que envió a sus compañeros.

Un amigo del conductor le respondió de inmediato, "eso es un atracadero, no entre, abrace de ahí eso suerte y si la central lo llama usted dice que eso es una olla, un callejón sin salida, pero salgase de ahí".

Pasaron unos minutos y John le responde "Ya me metí es severo ñero, esperar..."

Ese sería el último audio del conductor; después indicaron las autoridades que (por un aviso de la comunidad) les manifestaron que en la carrera 18u con calle 68a en el barrio Juan Pablo se encontraba un vehículo taxi y dentro de el mismo hay una persona inmóvil.

Al llegar al lugar, verificaron y encontraron una persona de sexo masculino dentro del vehículo sin signos vitales y el cual no presenta ningún signo de violencia.

Minutos después, el compañero que le advirtió a John que no entrara a ese lugar, y sin saber que ya lo había asesinado, le pregunto. "... No, pero ¿para qué se mete usted allá? no sea bruto, por 10 mil pesos, no la embarre".