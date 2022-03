Tribunal confirmó reintegro de tres inspectores de Policía en Cartagena

El Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó el reintegro de tres inspectores de Policía en Cartagena, al confirmar un fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, donde se evidenció una presunta vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso y mínimo vital por parte del Distrito.

La decisión judicial beneficia a Paola Andrea Serna Tobías, Marina del Socorro Villamil Cuello y Rafael Eduardo Jiménez Bautista, quienes habían sido desvinculados de sus respectivos cargos.

“Pedimos ordene al alcalde Mayor del Distrito de Cartagena de Indias, que por habernos desvinculado en cumplimiento de una sentencia de tutela revocada íntegramente en segunda instancia, en el término de 48 horas nos restablezca en los siguientes cargos: Paola Andrea Serna Tobías, Inspector de Policía Urbano Código 233, Grado 43 de la Comuna No 13 (Ternera); Marina del Socorro Villamil Cuello, Inspector de Policía Urbano Código 233, Grado 43 de la Comuna No 14 (Ciudadela 2000); Rafael Eduardo Jiménez Bautista Inspector de Policía Urbano Código 233, Grado 43, en la Inspección de Policía No 1 Permanente”, aseguraron los accionantes.

De igual forma, el Distrito deberá en el término de 48 horas pagar los salarios y prestaciones sociales causados desde el momento en los desvinculó en cumplimiento de fallo de tutela de primera instancia revocado íntegramente en segunda instancia, hasta la fecha en la que los restablezca.