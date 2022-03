6.5 toneladas de alimentos vendidos en mercado campesino de Bicentenario

La cúrcuma, el achiote, la cañandonga, el aguacate y la yuca, entre otros son alimentos con gran valor nutricional, fueron ofertados en el Mercado Campesino que regresó a Ciudad Bicentenario, liderado por la Alcaldía de Cartagena a través del Plan de Emergencia Social, Pedro Romero PES-PR con el respaldo de la Fundación Santo Domingo.

Estos alimentos son recomendados por expertos de la salud, para aliviar problemas digestivos y prevenir el cáncer; con alto potencial de vitaminas y ayudan a mantener el organismo libre de toxinas.

La plaza móvil, permitió que las familias residentes en esta zona de la ciudad, ahorraran llevando a sus casas productos como el ñame, que además de su economía, es fuente de energía y proteína para quienes lo consumen.

“Me voy a mi casa, con la seguridad que llevo alimentos frescos y sin tantos químicos. Cuando me entero que hay un mercado campesino, voy a comprar feliz, no me lo pierdo, ahorro y estoy segura que lo que compro acá es fresco y es nutritivo. Estos mercados deberían realizarse con más frecuencia, son de gran ayuda para quienes mercan y para quienes venden”, explicó la ama de casa, Ana Beltrán.

Al igual que Ana, muchos residentes de este sector, llegaron con sus canastas para surtir sus alacenas con la variedad de productos de la despensa agrícola, que ofertaron los 26 productores provenientes de corregimientos de Cartagena y municipios de Bolívar.