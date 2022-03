Mike recibe la primera cédula con "T" de trans en Colombia

Mike Nicolás Durán tiene 31 años y vive en Medellín donde inició una batalla en compañía de abogados del Consultorio Jurídico de la Univerdad Eafit para que su género fuera corregido, primero en el registro civil y luego en su cédula

Durán confesó que no fue una lucha fácil "la primera tutela nos la negaron, cuando nos negaron esa tutela nosotros impugnamos, otro tribunal cogió el caso y ese tribunal nos dio el aval de poder hacer el registro civil, entonces súper felices, pues un avance que al menos ya hay un registro civil dónde nos están reconociendo".

Tiene tres hijos, a quienes les contó que tomaría la decisión de cambiarse el nombre, y dice, que con el apoyo de su familia empezó una transición.

Este año la Registraduría cambió en su documento de identidad el género "F" (Femenino) por "T" (Trans) "lo más importante es que significa la visibilidad. Ya no es un tabú, ya no es algo de locos, ya nos están reconociendo como personas trans. Ese es el paso para que cada vez más la comunidad sea más visible y se respeten más los derechos, entonces más que alegría para mí es un aporte a la comunidad para que para a lo quienes les da miedo, los que no saben cómo llevar el proceso empiecen por qué nunca es tarde".

Con alegría celebró lo que para él y el resto del país es un paso trascendental en la equidad y el respeto por el género y el ser humano "cuando yo empecé hormonas yo siempre quise, algo que se me metió a mí es que yo quería la "T" para que me identifiquen. No me identifico con el femenino ni con el masculino, me identifico como una persona trans no binaria, entonces ¿Por qué no la T?".

Y concluyó diciendo que aquí no termina la batalla. Su propósito es buscar que entidades como EPS y otras organizaciones también reconozcan el género.