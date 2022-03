Profesor fue suspendido por presuntas amenazas de muerte contra estudiantes

En Caldas, municipio del sur del Valle de Aburrá, se conoció un presunto caso de maltrato. Padres de familia de una Institución Educativa Rural Salinas denunciaron que un profesor intimidó a sus estudiantes con un arma blanca y, según ellos, amenazó con matarlos al terminar la jornada.

Andrea Moreno Salinas, acudiente y líder de una Junta de Acción Comunal de este municipio, relató con indignación cómo fue la última agresión en contra de algunos estudiantes "pero ayer ya se descaró totalmente al sacarles un puñal en el salón al decirles que los va a matar a la salida Cuando las niñas salieron despavoridas del salón una se separó del grupo, en ese momento la cogió con sus dos manes la ahorcó contra un pasillo y le dijo -si te pones de sapa te mato a ti y mató a tu hermano que está en 11".

Milena aseguró que la menor más afectada por la agresión cursa el grado octavo tiene mucho temor de regresar "ya tenemos el dictamen de Medicina legal Porque gracias a Dios la familia ayer mismo fue, aunque muy tarde. Ya no tenía las marcas físicas, no puede tragar bien, no puede comer por la zozobra y el miedo".

El alcalde de este municipio, Mauricio Cano dijo que desde el primer momento que se conoció la denuncia su equipo inició un trabajo de acompañamiento, además le recomendó a los padres de familia dirigirse a la fiscalía para que interpongan la denuncia oficial. El mandatario local también anunció las primeras decisiones en este caso "inicialmente está suspendido y es lado de la institución educativa finalmente Este es un caso aislado que se presenta en el municipio de caldas pero el docente está en estos momentos aislado mientras que se esclarecen los hechos en los que la fiscalía avanza con estas denuncias realizadas por la comunidad".

Durante la mañana algunos padres de familia asistieron a una reunión para reunir evidencias que permitan comprobar la supuesta agresión. Todos pidieron que el profesor reciba una sanción justa.