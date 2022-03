Médicos en Cúcuta se quejan de la falta de pago de Medimás

Miles de médicos y enfermeras en Norte de Santander han expresado su preocupación por los meses de salario que les adeuda la EPS Medimás, la cual entró en liquidación por orden de la superintendencia de salud y el Gobierno Nacional.

Han reiterado que la liquidación de sus contratos aún no ha sido definida y que el gobierno solo se ha preocupado por el bienestar de los usuarios y no del personal médico que enfrentó la pandemia que quedará cesante.

Uno de los médicos que prefirió no ser identificado, le contó a Caracol Radio esta situación ha generado muchos problemas para las diferentes familias que estaban esperando se les pagara estos recursos importantes para su sostenimiento.

“Muchos de nosotros quedamos esperando que estos dineros fueron pagados y ahora no sabremos qué va a pasar, hemos preguntado a las directivas de Medimas durante varios días pero nos dicen que aún no saben nada y nos preocupa entonces perder estos recursos, todos hemos trabajado para poder obtener un sueldo y por lo menos en mi caso durante cinco años trabajé y estaba esperando la liquidación, es injusto qué pase eso y que el gobierno nacional no tome ninguna determinación para poder hacer cumplir a esta entidad”, dijo el funcionario.

Han indicado que ellos tan sólo están pidiendo por lo que han trabajado y que prefieren no dar a conocer todos los casos porque podrían ser despedidos de otras entidades debido a los reclamos.