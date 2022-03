Pacto Histórico entre denuncias, amenazas y declaraciones en Quindío

Hay revuelo en redes sociales por un audio filtrado del asesor de la campaña de Luz Helena Forero del Pacto Histórico, Jhon Jairo Hernández donde al parecer amenaza de muerte a un amigo y al diputado de la Colombia humana Luis Carlos Serna.

El asesor de la candidata Jhon Jairo Hernández en redes sociales escribió “En vista de que circula una conversación privada que tuve con una persona llamada Manuel Andrés Ibarra, el cual supuestamente fue amenazado por mí, es importante decir que tuvimos un serio enfrentamiento en WhatsApp y cada uno se insultó y luego se hizo una llamada para aclarar el asunto de lo cual quedó un mensaje de audio”

En diálogo con Caracol Radio además aclaro que lo de las amenazas lo dijo en sentido figurado y señaló “aclaro esto no tienen nada que ver con un ataque a la integridad de una persona y no constituye una amenaza de muerte ni contra el señor Ibarra y mucho menos contra el diputado, me retracto de lo dicho, pido disculpas para las personas que se sintieron afectadas por esta conversación privada y para evitar malentendidos”

Sin embargo, el mismo diputado y militantes de la Colombia humana rechazaron estas amenazas y solicitaron a las autoridades investigar esta situación.

Luis Carlos Serna, diputado del Quindío también habló con Caracol y señaló “no se puede justificar una amenaza, y por eso anunció que puso en conocimiento de la fiscalía para que investigue estos hechos”

Por su parte la excandidata del Pacto Histórico Luz Helena Forero rechazó este tipo de conversaciones y puntualizo “me solidarizo con el diputado y exijo garantías para su protección y rechazo rotundamente este tipo de señalamientos”