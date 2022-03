Padres de familia interpondrán acción de tutela para dar inicio del PAE

Aumenta la preocupación en diferentes sectores del entorno educativo de Cúcuta por la demora en la puesta en marcha del plan de Alimentación Escolar, la constitución de la junta municipal de educación y el avance de las obras contratadas para el retorno presencial a clases.

Desde la Liga municipal de Asopadres por Cúcuta advierten que la próxima semana podrían presentarse varias acciones por la vía jurídica si se mantienen sin encontrar una solución por parte del municipio.

Eduardo Parra representante de la Liga dijo a Caracol Radio que, “existen dos hechos fundamentales sobre la mesa, por un lado, la junta municipal de educación, que no se ha activado, no se ha constituido en el municipio de Cúcuta, se interpuso un derecho de petición ante el alcalde y la secretaria, 23 días después, no hay respuesta”.

Agregó que, “con relación al Plan de Alimentación Escolar, hasta la semana entrante posiblemente podrá haber otra nueva mesa de oferta esperamos que esta ojalá de luz verde, de lo contrario nos toca interponer las acciones jurídicas pertinentes como la acción de tutela, la acción de cumplimiento en los dos casos”.

La próxima semana la secretaría de educación adelantará el quinto proceso para adjudicar la operación del plan de alimentación para 78 mil estudiantes de Cúcuta.