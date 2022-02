“Queremos un contratista cuyo cronograma se pueda forzar ”: gerente de EPM

El gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, en un foro sobre la compañia habló sobre la polémica que ha habido ante un posible cambio de contratistas del proyecto

Este enfatizó que el papel del consorcio es finalizar las obras civiles del proyecto en su etapa 1, obras que según el cronograma de EPM podrían finalizar en noviembre de este año:

“Nosotros nunca hemos tenido quién haga las obras civiles de la segunda etapa o de la culminación del proyecto, y somos una empresa pública que está obligada a contratar bajo un proceso de selección con varios oferentes donde pueden participar los contratistas actuales, pero es una obligación sacar ese proceso de selección”

El gerente agregó que no han puesto en tela de juicio que los actuales contratistas sean los mejores ejecutores para las etapas restantes, pero que las condiciones que se pactaron en el contrato inicial no son favorables para EPM

“Ya no hay incertidumbres pero el esquema de pagos actual remunera la disponibilidad, nosotros queremos tener un contratista cuyos precios se conozcan y cuyo cronograma se pueda forzar para que no pasen eventos tan desafortunados como que un contratista vuelva pública una carta de un cronograma de obra distinto al del dueño del proyecto”, agregó el gerente refiriéndose a la carta del Consorcio CCC Ituango en la que manifiesta que los cronogramas que se concretaron en los comités de programación no concuerdan con la puesta en marcha de la primera unidad de energía el 26 de julio