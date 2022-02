El secretario General miente: Óscar Noriega sobre estatua Abel Leal

Al paso de las declaraciones dadas por el secretario General de la Alcaldía de Cartagena, Luis Roa Merchán, el escultor Óscar Noriega, creador de la estatua de Abel Leal, manifestó que el funcionario le está mintiendo a la ciudad y que la administración no tiene ni la más mínima intención de arreglar el monumento.

“Sacaron un comunicado en donde le está mintiendo a la ciudad, que eso me desagrada, no son reales, diciendo él que la constructora no cumplió con los requerimientos de la elaboración de la escultura y eso no es así, no es cierto. También dice que hay una ficha técnica del IPCC que se pronuncia sobre la escultura, tampoco es así”, expresó el artista.

Noriega sostuvo que Roa se inventó esa tal ficha técnica para salir del paso. “Decirle a él que no mienta que él es autoridad y como representación de la administración no puede salir del paso no puede decir esa serie de declaraciones”, sentenció.

El escultor dijo que hay una intención por parte del Iderbol en recuperar la estatua para que pueda seguir siendo exhibida por las personas que visiten el lugar donde se encuentra ubicada.