4 personas rescatadas y 1 más desaparecida en la emergencia en Manizales

De acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades, cuatro personas han sido rescatadas del alud de tierra, una de ella presenta una fractura en uno de sus brazos y otra debió ser trasladada al Hospital Santa Sofía para ser atendida.

“A mi hermana, ya me di cuenta que, se la llevaron para Santa Sofía, averiguando con unas amigas y el grupo de rescate me dijo que la habían llevado a Santa Sofía, la otra hermana la valoraron y la tengo allí en la esquina y mi sobrina estaba en la casa, de ella nadie me da razón”, dijo un habitante del sector.

Se trataría de una mujer de aproximadamente 37 años, Lina Constanza Delgado Ocampo, quien, de acuerdo con un familiar, estaba con la mamá y una tía, en una de las viviendas que desaparecieron con el deslizamiento, las dos mujeres ya fueron ubicadas.

De acuerdo con el censo inicial, cuatro viviendas quedaron totalmente destruidas y 10 más sufrieron afectaciones, además indican que han sido rescatadas varias mascotas en el lugar.

Las autoridades continúan realizando el censo con la gente del sector para determinar si hay más personas desaparecidas.

