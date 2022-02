Hoy se definiría medida de aseguramiento por sicariato en supermercado

El Juzgado 3 Penal de Garantías legalizó la captura en contra del presunto responsable de homicidio al interior de un supermercado al norte de Armenia, hoy a las 11 de la mañana continuarán las audiencias de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.

En las audiencias virtuales que se llevan a cabo en contra de Alkibar Trujillo Malagón presunto homicida de Jhonier Mauricio Cardona Gil al interior del supermercado Laureles, el Juzgado indicó que la captura fue legal puesto que fue respetado el debido proceso porque, aunque la comunidad lo retuvo inicialmente luego fue entregado a la Policía para la captura en flagrancia.

Aseguró que la Policía actuó conforme a sus competencias y además salvaguardaron la integridad del aprehendido trasladándolo a la clínica central para la atención médica oportuna tras la agresión de la comunidad.

El Fiscal del caso sostuvo que en cámaras de seguridad del Supermercado se evidencia como el señor Alkibar Trujillo Malagón y Jhonier Mauricio Cardona Gil se encontraban en la sección de frutas y verduras cuando el primero desenfunda un arma de fuego directo a la cabeza del segundo por lo que cae al piso.

De inmediato la esposa de la victima corre tras el presunto agresor generando la alarma en la comunidad para la posterior captura. También el Fiscal expuso el vídeo que circuló en redes sociales en el que el indiciado admitió su responsabilidad, además fue claro que el caso es complejo porque habría varios homicidios relacionados con este hecho.

Por otra parte, el defensor del presunto homicida, Duberney Pareja, sostuvo que la captura no fue legal puesto que fue la comunidad la que retuvo a su defendido lo que no permitió que se generara un informe completo del hecho. Adicionalmente manifestó que el vídeo que circuló en redes sociales no es una evidencia clara ya que pudo ser alterado su contenido perdiendo la autenticidad del mismo.