¿Por qué está haciendo tanto frío en Medellín?

Si bien en febrero se vive la primera temporada seca del año, los habitantes de Medellín y su Área Metropolitana han evidenciado en los últimos días una baja en las temperaturas que incluso durante la noche han sido inferiores a los 14 grados

Según informó el Área Metropolitana del Valle de Aburrá esto se debe principalmente a que se está configurando en el centro del país el fenómeno de la niña, transición que normalmente ocurre a mediados del mes de marzo

“El aumento del porcentaje de nubosidad disminuye la radiación solar por lo que no se penetra de manera efectiva y no se puede calentar la superficie del territorio metropolitano, esos máximos de temperatura en las horas diurnas que hemos identificado no han alcanzado valores máximos o similares a los históricospero al llegar las horas de noche esos procesos de enfriamiento son más rápido”, afirmó Diana María Montoya, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

De acuerdo con los pronósticos, se espera la entrada de una masa de aire seco, lo que favorecerá que se genere una reducción en la cobertura de nubes que según el SIATA puede traducirse en menos lluvias y una sensación térmica más calurosa desde el viernes 11 de febrero