Frenazo a la elección de contralor en Medellín

El concejal de Medellín, Julio González, actual vicepresidente en el Concejo decidió no firmar el proyecto de Resolución por el cual se da apertura a la convocatoria pública para la elección del contralor municipal de Medellín para el periodo constitucional 2022-2025, por lo que esta convocatoria no se podrá llevar a cabo hasta tanto no se resuelva este trámite interno

Según González el proceso de convocatoria del Contralor municipal se encuentra viciado desde sus inicios por lo que decidió no firmar:

“Tal y como he venido denunciando desde el mes de octubre del año pasado en las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín y a través de acciones judiciales, el año pasado (2021) presenté una acción de tutela y una acción de cumplimiento en contra de los entonces miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín (Jaime Cuartas Ochoa, Aura Marleny Arcila y Sebastian López), por cuanto no habían respetado los principios de la función administrativa y los principios de la contratación estatal en el proceso de selección de la entidad de educación superior con la cual se celebraría contrato para llevar a cabo la convocatoria pública de contralor municipal”, informó

El concejal se refiere al hecho que la entonces Mesa Directiva seleccionó al Instituto Tecnológico de Antioquia para llevar a cabo la convocatoria de contralor municipal de Medellín, selección que fue ampliamente cuestionada por parte de varios concejales en las sesiones ordinarias debido a que manifestaron que solo se tuvo en cuenta el aspecto económico y que la institución tenía serios cuestionamientos por su exrector cuyo nombramiento fue declarado nulo por el Consejo de Estado

El concejal pide entonces que la nueva mesa directiva del Concejo de Medellín suspenda el proceso y analice si debería proceder con posibles revocatorias directas de los actos cuestionados en los que se eligió al TdeA como institución para elegir la terna de contralor