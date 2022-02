Solicitan a EPS atención a adulto mayor para realización de una cirugía

Cecilia Bustos de 79 años, es la adulto mayor que solicita públicamente a la Nueva EPS que le agende la cirugía respectiva para la extracción de una prótesis que tiene en su rodilla izquierda, la cual necesita ser cambiada.

Lo curioso de todo es que hace aproximadamente un año fue intervenida en esa rodilla, pero para su sorpresa en uno de sus controles, un médico le dijo que no le fue realizado el cambio de la prótesis sino que se le hizo otro procedimiento.

“El año pasado me metieron dizque a la cirugía y ya yo me hacía operada que los médicos no tuvieron siquiera la ética profesional de haberme explicado lo que había pasado porque encontraron una pequeña infección que me tenían que tratar”, señaló doña Cecilia.

“Me entero de esto es 4 meses después porque fui a una cita y ahí el doctor me dijo que yo no me había operado”, sentenció.

La señora Bustos sostuvo que después de dicha cirugía, tampoco se le fue prestado el servicio de fisioterapia y que las sesiones realizadas para poder recuperar la movilidad en esa rodilla fue pagada por ella misma.

La solicitud ahora es que se le atienda y se le realice la operación del cambio de prótesis, puesto que, desde hace meses viene presentando dolores fuertes en la rodilla y la cadera.