Alcaldía advierte que proceso de catastro avanza según lo programado

Ante los cuestionamientos realizados por Oliverio Castellanos presidente del concejo de la ciudad, sobre presuntas irregularidades y problemas que presenta el catastro multipropósito.

Jairo Yáñez alcalde de Cúcuta dijo a Caracol Radio que, “todo esto requiere un proceso de información que se viene dando desde hace dos años cuando iniciamos el proceso, si hay una herramienta importante para la recomposición financiera del municipio es esa, el catastro multipropósito”.

Agregó que, “el catastro multipropósito es la herramienta del desarrollo para poder hacer y ejecutar tantos proyectos que nos hacen falta, la actualización catastral ósea la actualización de los inventarios del tema predial del tema mobiliario, y no solamente este tema específico de los bienes raíces sino todo lo que significa el concepto multipropósito; el catastro multipropósito es la información la construcción de información se constituye todos los días en la mejor apuesta de este gobierno no hay que temer a nada no se le va a cobrar a nadie más de lo que en justicia dice el alcalde poner todos a bailar La Pirinola”.

El mandatario aseguro que se mantiene el trabajo y que este permitirá asegurar los recursos necesarios para las buenas finanzas del municipio.