Piden intervención de la 'zona del humo' en la Quebradaseca

Basura por dónde se camine es lo que se ve en la Avenida Quebradaseca con carrera 14, este sector por años ha sido el lugar en donde se reúnen y viven personas consumidores de sustancias alucinógenas.

Sin embargo, también se ha convertido en un foco de infecciones, toda vez que muchos de ellos hacen sus necesidades sobre los andenes y además, los ciudadanos lo han vuelto un basurero.

El concejal de Bucaramanga, Luis Ávila, aseguró que ya se solicitó la intervención del sector que paradógicamente está a una cuadra de las oficinas de la EMAB.

Lea aquí:

"Lo irónico es que estamos a media cuadra de la Emab y no se recogern las basuras, hay aves de rapiña en este punto de la ciudad. No sé qué pasa con le Emab porque no avanza el proceso de limpieza y es imposible hablar con su gerente", dijo el corporado.

Basuras, escombros, paredes negras por el humo del consumo de droga e inseguridad enfrentan los trabajadores de la zona y los estudiantes de colegios como El Salesiano, que diariamente caminan por esta transitada vía de la Avenida Quebradaseca.