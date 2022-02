Firma de abogados de Manizales asesorará a don Carlos por caso Concejal

La firma de abogados de Manizales, Puerta Estatal, liderado por Juan Camilo Puerta, dio a conocer que, desde ya le están brindado una asesoría jurídica a don Carlos Gutiérrez, conductor al que le me inmovilizaron su vehículo, después de que el concejal Julián Osorio, pidiera un servicio y con engaños lo hubiera hecho movilizar hasta las autoridades de tránsito.

Expresó el profesional del Derecho que, "no tengo nada contra el gremio de taxistas, los admiro y apoyo, pero mi oficina de abogados Puerta Estatal, en un acto humanitario quiere ayudarle a don Carlos de manera gratuita, porque nos parece que le proceder del concejal no fue el adecuado. Yo creo que hay una especie de inducción al error, una figura norte americana que no opera en Colombia y que podría analizarse desde este punto de vista", agregó.

Y añadió que, "por otro lado también podríamos analizar la esfera de la intimidad de don Carlos, porque el corporado nunca le advirtió que lo iba a grabar y además también debemos observar qué aportaron los agentes de policía, ya que no fue un operativo. Allí al parecer le tenían una coartada al conductor en mención.

Se espera entonces cómo avanzan las investigaciones por este caso y si el concejal, posiblemente incurrió en alguna falta por lo ya expuesto.

Le puede interesar: Motociclista resultó severamente herido en accidente registrado en Anserma

Le puede interesar: Presidente del Concejo de Manizales pide celeridad para construir la PTAR

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180 AM.