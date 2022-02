Piden mejoras en atención a personas con discapacidad en Cartagena

Hasta la Rendición de Cuentas del Gobierno Salvemos Juntos a Cartagena llegó un grupo de madres cabeza de hogar, quienes hacen parte de la Asociación de Familias con Hijos en Condición de Discapacidad, pidiendo mejoras en los servicios de atención a estas personas.

“Queremos expresar todas las dificultades de nuestras familias que están sufriendo al interior de ellos. Son muchas las cuestiones que pasan, como el hambre, la falta de una cobertura en educación para los chicos con discapacidad, la atención en salud con calidad, ya que las personas van al Dadis y no son escuchadas, las reclamaciones a las EPS porque son unos viacrucis los que viven nuestras mujeres reclamando pañales, endure, reclamando todo lo que el niño necesita para sostener la calidad de vida de ellos”, indicó Nora Orozco, líder de la Asociación de Familias con Hijos en Condición de Discapacidad.

Estás madres también exigen atención a programas sociales del Distrito ya que, según ellas, son pocas las que hacen parte de estos.

“Tenemos una persona sentada en la Oficina Técnica de Discapacidad, se llama Denis Arroyo, esa señora lleva casi 8 años ahí y realmente no ha sido operativa para la Secretaría Técnica... Realmente no tenemos ese comité desde hace años con esa señora ahí sentada pasando informes falsos al Consejo Nacional de Discapacidad porque no tenemos comité y para pasar informes hay que tener uno de ellos”, señaló Orozco.

Ante la situación expuesta por este grupo de mujeres, hubo acercamiento con el secretario de Participación y Desarrollo Social, Miguel Ángel Correa, con quien se reunirán el próximo viernes 4 de febrero para iniciar mesas de concertación para escuchar las problemáticas de estás madres en su mayoría cabezas de hogar.

“Queremos decir que nosotros hemos impulsado por primera vez que se inicie la construcción de política pública de discapacidad que no existe, en eso hemos dado unos pasos enormes. Nos tocó acompañar a las alcaldías Locales que se crearán los comités locales de discapacidad que es un paso previo para la construcción del Comité de Discapacidad Distrital”, dijo el secretario.