Yo no participo en política: Dau sobre audio que circula en redes

El alcalde de Cartagena rompió el silencio ante la circulación de un audio en redes sociales donde presuntamente se le escucha hablando de apoyos políticos y dónde se hace referencia a Lydis Ramírez y a María Alejandra Benítez.

Al término de la Rendición de Cuentas de su Gobierno en el año 2021, Dau expresó que los ‘malandrines’ están tratando de hacer bulla donde no la hay.

“Yo tuve una conversación privada, yo llamé y no me respondió y le dejé un mensaje a Javier Marrugo, porque él estaba diciendo en Bogotá que él debía ser el candidato porque contaba con el apoyo del alcalde de Cartagena y eso no es cierto”.

Dau señaló que como todo colombiano tiene derecho a tener sus opiniones políticas en privado y hacer lo que le parezca, a decir lo que le gusta y lo que no a lo que dijo “ese fue mi caso”.

“El alcalde de Cartagena no puede hacer participación directa en Política yo no puedo salir públicamente a decir voten por alguien o no voten por alguien. No puedo dirigir los recursos del Distrito para eso que tampoco se ha hecho”.

“Yo no participo en política, yo no apoyo a nadie ni directa ni indirectamente ni nadie ha recibido guiño”, sentenció.

Dau sostuvo que este año electoral se ha batido históricamente el récord más bajo de órdenes de prestación de servicios. “Esos siempre los utilizaban los ‘malandrines’ para comprar votos en las elecciones, eso no ha sucedido, nosotros no andamos en eso”, comentó.

Por último, el alcalde de los cartageneros agregó que lo que manifestó en el audio, fue porque son personas de su afecto y que quería que llegaran al Congreso. “No se les dio, no son candidatas de ningún movimiento de ningún partido”, finalizó.