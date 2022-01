Barranquilla presenta un descenso en curva de contagios por COVID-19

Un descenso en la curva de contagios de COVID-19 se registró en Barranquilla, según los últimos reportes entregados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El promedio de la positividad durante la última semana se ubica en el 45%, mostrando una tendencia sostenida a la baja. Los datos de hospitalización de los pacientes COVID-19 están en 2.5%, muy estables.

“Nuestra invitación sigue siendo a no bajar la guardia mantener el autocuidado, aplicarse las dosis de refuerzo todos los mayores de 18 años, y a cumplir los tratamientos de las enfermedades de base en los adultos mayores de 65 años o menores con patologías diferentes a COVID-19. La positividad con tendencia al descenso no elimina el riesgo de los fallecimientos, concentrados en personas no vacunadas o en adultos mayores con múltiples comorbilidades”, indicó el secretario de Salud, Humberto Mendoza.

La disponibilidad de camas de Unidades de Cuidado Intensivo se encuentra en 36% y el uso de estas unidades con pacientes positivos para COVID-19 está en 7,6%, indicador que se espera presente un aumento esta y la próxima semana debido al desenlace o cierre del brote por ómicron en la ciudad.