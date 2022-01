Escoltas piden a los grupos armados sacarlos del conflicto / ()

El recrudecimiento de la violencia, estará generando preocupación en todos los sectores y los empleados de los esquemas de protección para las zonas de conflicto, principalmente en la región del Catatumbo.

Martín Jaime, Presidente de uno de los sindicatos de escoltas en Norte de Santander pidió a los grupos armados sacarlos del conflicto armado y evitar acciones contra los vehículos asignados.

"Hemos insistido que nosotros no somos actores y no hacemos parte de este conflicto, no integramos ninguna fuerza de seguridad, inteligencia ni de orden público del Estado".

"Somos civiles, que mediante contratos cuidamos a personas quiénes por su condición de Defensores de Derechos Humanos, reclamantes, sindicalistas o Presidentes de Junta tenemos la obligación de proteger a través de la UNP, quién es la garante del Estado para que ellos puedan desarrollar su labor". Señaló

En los últimos meses varios vehículos de la Unidad Nacional de Protección han sido atacados y otros hurtados por los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio.