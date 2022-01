Willy García nominado a Premio Lo Nuestro

A dúo con el Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, el cantante oriundo de Buenaventura, Willy García, con su éxito “Lo Veo y no lo Creo”, se ubica en los primeros lugares de aceptación en América Latina lo que le permitió ser nominado al Premio Lo Nuestro.

“La nominación es como si ya me hubiera ganado el premio”, dijo emocionado el cantante vallecaucano quien sigue obteniendo éxitos en sus 33 años de trayectoria artísticaSu más reciente álbum “ EL Dia es Hoy” ha sido una constante de alegría para Willy García . Primero logra la nominación al Grammy Latino 2021 en la categoría Mejor Álbum de Salsa y fue elegido el Afrocolombiano Del Año en la Categoría Artes y Música. Cerró el 2021 con su canción “Lo Veo y No Creo”, entre las 25 canciones latinas mas sonadas en el reporte de fin de año de la revista Billboard. Grabar esta canción con Gilberto Santa Rosa con arreglos de Isidro Infante me llena de profunda emoción porque ese era uno de mis grandes sueño como era de compartir con uno de los grandes de la música como es el “Caballero de la Salsa“, dijo Willy García.

Anunció que esta trabajando en un nuevo álbum musical y que emprenderá una gira internacional que incluye Francia, Inglaterra, Estados Unidos y América Latina