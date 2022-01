Lanzan granada a una patrulla de la Policía en Andalucía, Valle

Una granada de fragmentación fue lanzada presuntamente por dos jóvenes en motocicleta contra una patrulla de la Policía que se movilizaba frente a la Alcaldía del Municipio de Andalucía, centro del Valle del Cauca.

La explosión causó daños materiales en las instalaciones de la administración municipal dejando, además, a un uniformado con lesiones leves, según las autoridades, presenta contusión general y está siendo atendido en un centro asistencial.

"Ellos me tiraron la granada y me salvó el conteo, los segundos antes de la explosión. Se veía que la motocicleta era de color gris y allí se movilizaban dos jóvenes. No alcancé a ver las placas, debido a que me tiré al piso", relató el patrullero lesionado.

Según la comunidad, el sonido de la explosión se escuchó en todo el casco urbano de la población e incluso hasta algunas veredas cercanas lo alcanzaron a percibir.

"Nosotros estábamos en una reunión cuando escuchamos la detonación. Nos comentaron que se escuchó hasta la vereda Campo Alegre que está a unos 7 kilómetros de pueblo", dijo un habitante de la zona.

➡️ #OrdenPúblico👮‍♂️ | Daños en la alcaldía de Andalucía y un patrullero lesionado deja la explosión de una granada en ese municipio



🔴 https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/48oVNPV2MY — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 26, 2022

Un grupo de uniformados de Investigación Criminal y de Inteligencia se encuentran en la zona buscando establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto terrorista.

"Se desplegó todas las capacidades para capturar a los responsables de este hecho criminal", puntualizó el general Pablo Ruiz, comandante de la Región N.4 de la Policía.