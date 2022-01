“Seguiré trabajando por Cúcuta”: alcalde Jairo Yáñez

En las últimas horas se conocieron dos documentos que están ligados al tema de la revocatoria de la ciudad de Cúcuta, generando un cambio en la fecha que había sido establecida para este mes de enero en donde los habitantes irían a las urnas para participar en este proceso.

El primero es un oficio emitido por la registraduría Nacional del Estado civil hacia el gobernador de Norte de Santander, en donde especifica la imposibilidad de hacer la revocatoria el 30 de enero debido a que el ministerio de hacienda no destinó los recursos para este fin. Por ahora el gobernador Silvano Serrano no ha respondido.

El segundo es una acción de tutela instaurada por el alcalde de Cúcuta en la cual argumenta al del tribunal de Cundinamarca la vulneración de sus derechos y la de sus electores, al haberse avalado el comité revocatorio y no estar especificado los gastos que se han hecho para este proceso. Esta tutela fue negada, sin embargo fue vinculada la gobernación de Norte de Santander y el comité revocatorio.

Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que a pesar de todos estos procesos que se están llevando a cabo para tratar de sacarlo del cargo de elección popular seguirá trabajando para cumplir con el plan de desarrollo y las metas establecidas.

“El alcalde de Cúcuta es un demócrata y he sido testigo directo de las personas que pretenden recuperar el poder político que históricamente están otras manos, no entienden lo que significó haber perdido unas elecciones y ya hay un convencimiento pleno de la ciudadanía sobre las grandes apuestas de hacer la política de manera distinta, ante estas situaciones lamentablemente se han cometido muchos errores que vulneran los derechos de los ciudadanos que votaron a favor de una candidatura ética y moral que viene recuperando la confianza de la gente, en función de esto se han interpuesto algunos recursos que han sido reconocidos como errores y se le está haciendo seguimiento con la Procuraduría, yo no me atrevería a dar más conceptos y más bien dejar en forma prudente que las mismas autoridades de control sigan el hilo conductor de las normas y leyes que en Colombia defiende los intereses de todos los ciudadanos, yo tengo la fe en que la ciudadanía va a salir fortalecida y por lo pronto seguiré trabajando por Cúcuta”, dijo el funcionario.

Por ahora el mandatario se recupera en su vivienda de un diagnóstico positivo del COVID-19, no teniendo ningún síntoma que complique su estado de salud.