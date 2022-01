"Me tocaba las nalgas y me bajaba la licra": Atleta que denuncó acoso

Caracol Radio logró conocer el testimonio de una de las jóvenes que denunció al entrenador de un club de atletismo privado de Bucaramanga, por presunta violencia sexual.

La chica quien ya tiene 18 años pidió reserva de su nombre. Contó que desde los 6 años ingresó al club, pero el calvario inició cuando cumplió los 16. Las insinuaciones empezaron.

Pero de lo verbal se pasó a lo físico; según el relato de la joven, el entrenador le pegaba palmadas en las nalgas delante del resto de compañeros.

Lo peor era cuando ocurrían las lesiones, pues las llevaba hasta un cuarto donde nadie iba, las tiraba en una colchoneta, las masajeaba y les tocaba las partes íntimas.

"Me bajaba la licra, empezaba a tocarme. Él era como con la vaina de mi cuerpo, me decía que quería ser mi primer hombre que si yo era virgen. Que nadie se podía enterar de eso. Me pedía que lo acompañara a hacer mercado y mientras yo iba trotando me preguntaba como estaba mi zona íntima".

Pese a todos estos hechos nadie se atrevía a denunciar pues el sueño era ser una de las mejores atletas del país. Según el testimonio, la violencia no fue física sino también psicológica.

Habían palabras ofensivas, no estaba permitido perder. Un segundo lugar en competencias nacionales era merecedor de regaños, gritos, insultos y entrenamientos pesados, que las debaja sin ganas de caminar.



"Nos decía que eramos unas vacas y al resto de atletas les decía que no se juntaran con nosotros porque eramos perdedoras. Los entrenamientos eran muy fuertes, pero los aguantaba porque quería ganar".

Luego de tantos abusos, dijo la jóven decidió salir del club y denunciar ante la Liga de Atletismo, cuyo presidente Juan Gabriel Henao puso la situación en conocimiento de la Fiscalía. Pero esta no era la única denuncia, hay más mujeres afectadas, incluso que llegaban de otros departamentos y el entrenador las apoyaba con vivienda y alimentación.

En este documento que conoció Caracol Radio se habla de inyecciones que deben aplicarse las atletas para obtener un mejor rendimiento. A la fuente que entrevistamos le hacían sangrar la nariz.

"Lo veíamos normal porque si estábamos muy cansados, eso nos hacía recuperar. Él tiene lugares conocidos a donde nos llevaba y le decía a la gente inyéctela, pero no sabíamos que era. Decían que vitaminas".

Desde la Federación Colombiana de Atletismo se respaldó la denuncia de las afectadas y se pidió a las autoridades competentes determinar las responsabilidades.

La Fiscalía entre tanto informó que aperturó investigación y se destacó un fiscal adscrito a la unidad del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual, quien ya expidió las ordenes judiciales para indagar si existen más víctimas e investigar los hechos denunciados.