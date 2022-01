DATT realizó pesaje de los coches turísticos de Cartagena

Los 60 coches turísticos activos y registrados ante el DATT fueron objeto de pesaje en la báscula del corredor de carga, ante la convocatoria realizada por el organismo de tránsito.

Durante la jornada se verificó que la mayoría cuenta con el peso indicado, uno de los requisitos para su circulación, de conformidad con el Decreto 0656 del 3 de junio de 2014, esto es, que el coche con sus aperos no debe exceder los 525 kilogramos.

El DATT realizará de manera conjunta con otras dependencias del Distrito, controles periódicos a la circulación de estos coches, y aquellos que no estén aptos deben dejar de circular, hasta tanto no se ajusten a la normatividad vigente, so pena de ser objeto de medidas control de tránsito y transporte.