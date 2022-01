En el Catatumbo claman por diálogo con grupos armados

Un diálogo con los grupos armados no debe seguirse aplazando, es el clamor de la dirigencia política y social en el municipio de Tibú ante la escalada violenta que desde hace varios meses tiene desolada a esta región del departamento.

Rodolfo Reyes, presidente del Concejo de Tibú aseguró que a pesar de ser un año electoral el gobierno debe atender este clamor urgente.

“Cuando nosotros vivimos las situaciones tan reales y las vivimos día a día, nosotros vemos que la necesidad está latente, no podemos esperar nuevos gobiernos, no, no podemos esperar más y así es este muy cerca del final del gobierno actual, necesitamos llamar y expresar nuestro clamor inmediatamente para que seamos escuchados”.

Agregó que, “ponen en riesgo a la población civil por eso que hacemos un llamado a empezar desde ya esos procesos de diálogo en nuestra región en nuestro municipio es sumamente importante prestar atención desde ya a ese clamor que se viene siendo no solo es de ahora sino desde hace mucho tiempo”.

Ahora esta región enfrenta un panorama aún más complejo ante la posible salida de contratistas generadores de empleo ante el temor de ser objeto de extorsiones y secuestros.