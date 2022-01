“Les imploro no salgan a bloquear la ciudad”: Dau a mototaxistas

A través de un Facebook live, el alcalde de Cartagena, William Dau, le envió un mensaje a los mototaxistas luego del anuncio de nuevos bloqueos para el lunes 17 de enero ante la negativa de la administración de modificar el decreto de pico y placa y eliminar los viernes sin moto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E4T97Qyc9XOGU6alVcyap8

“Negociar no es que el Distrito nos da lo que queremos y punto. Nos tienen que dar lo que creemos, que nos levanten el pico y placa, que nos levanten el viernes sin moto, que nos dejen coger todas las rutas, que nos dejen entrar donde sea eso no es negociar”, expresó Dau.

El mandatario advirtió que escuchará al gremio siempre y cuando las protestas se desarrollen de manera pacífica sin perjudicar a los ciudadanos en general.

“Nos vamos a sentar a la mesa y así lo deseamos, si su protesta es pacífica y tranquila hablamos y negociamos eso se los garantizo, pero si la respuesta es vamos a la violencia se acabaron las conversaciones y yo actuó autónomamente”, puntualizó.

El alcalde William Dau pidió a los mototaxistas no salir a bloquear las vías principales de la ciudad el lunes 17 de enero, teniendo en cuenta que el gremio ya anunció que la manifestación se tomará la Bomba El Amparo desde las 6 de la mañana.

“Les ruego les imploro a los mototaxistas que las amenazas que hicieron para este lunes que piensan bloquear toda la ciudad, que piensan armar el mierdero no lo hagan. No busquen violencia, no busquen alterar a la ciudad de Cartagena ustedes no están por encima de la ley. Hablamos dialogado en la medida de lo posible sin violencia, sin alterar el orden público y sin venir a paralizar a Cartagena. Por favor les imploro que el lunes en la mañana no salgan a bloquear”, enfatizó.