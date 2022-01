390.000 registros de defunción fueron verificados en el Huila

En una tarea maratónica de funcionarios de la Registraduria en el departamento del Huila, se pudieron revisar más de 390.000 registros de defunción existentes.

La verificación se cumplió en notarías parroquias y despachos cúrales, donde efectivamente se pudo verificar que muchos de estos, no se habían hecho el descargue por parte de titular, quedando ante la ley vigentes en el censo electoral.

En consecuencia, se procedió a la anulación de estos documentos, para dar claridad y transparencia en los siguientes procesos electorales que se avecinan en todo el territorio nacional.

Para Humberto Carrillo registrador en este departamento, la depuración ha arrojado buenos resultados afirmó; “en esta ocasión no se van a tener problemas desde el punto de vista legal como si había ocurrido en épocas anteriores , y no por culpa de la Registraduria no porque los votos se pierden en la Registraduria sino que los familiares de los fallecidos se quedaban con los certificados médicos de defunción y nunca los registraban quedando estas personas como si aún estuvieran vivos y en consecuencia esa cédula de ciudadanía continuaban vigentes

La iniciativa es depurar el censo electoral, y que quienes figuran estén en su ejercicio de sus derechos políticos y no se presenten delitos electorales en relación.