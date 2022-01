Sigue drama de madre que denuncia desaparición de su hija en Barranquilla

Yarima Ariza, madre de una adolescente de 13 años desaparecida desde el pasado 4 de enero en el barrio El Pueblo, suroccidente de Barranquilla, ha venido contando en Caracol Radio sobre el misterio que ronda la desaparición de su hija.



De hecho, manifestó que visitó barrios como El Bosque y Las Malvinas, donde le dijeron que vieron a la menor. Sin embargo, ella se trasladó a esos lugares y no obtuvo respuesta alguna.



Yarima también señaló que cree que un hombre de 20 años, quien es amigo de su hija, sabría acerca del paradero de la menor.

“Voy a ir para la Sijín para ver si a él lo detienen y dice algo, porque yo sé que él sabe dónde está mi hija. Si yo no me muevo, aquí no me ayudan”, contó Ariza.

Recordemos que la adolescente desapareció en un hospital del barrio El Pueblo tras ser ingresada por su mamá a petición del ICBF.



De igual forma, la madre sigue recibiendo mensajes de texto en su celular, en los que le piden dinero a cambio de “regresar” a su hija “sana” y “salva”. Además, que le escriben que su hija les está “produciendo dinero”.



La madre manifestó que seguirá haciéndole llamados a las autoridades para presionar en las investigaciones que den con el paradero de su hija llamada Yesica Borja Ariza.