Lideres sociales se tomaron la palabra en Caucasia para exigir cumplimiento

En la sede de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en Caucasia se cumplió otra sesión del Consejo Nacional de Paz con presencia del presidente Iván Duque, el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, la policía, el ejército y diferentes organizaciones sociales del departamento. En el encuentro los civiles enfocaron sus quejas y peticiones en exigir el cumplimiento en los acuerdos de paz y la formalizacion de los mineros ancestrales, así mismo seguridad para las juventudes.

La sesión cobró mayor importancia porque hace un poco mas de un año no se sesionaba y se deben hacer dos veces al año. Para Juan Camilo Alvarez, integrante del Consejo de Paz del departamento y concejal de Remedios, en el Nordeste, la principal preocupación es la situación de orden público de la subregión, donde parte de los acuerdos de paz asegura no se han cumplido.

"Es que no es solo presencia de la fuerza pública, porque así no se soluciona la paz. Porque al quitarnos el trabajo, al criminalizar nuestros ancestrales y tradicionales le están faltando a la paz, porque si nos quitan el pan de la boca nunca va a ver paz", dijo el corporado de Remedios.

Mientras que Emiro Coronado, del movimiento social Territorios Humanos, las víctimas de la violencia siguen exigiendo verdad y cómo avanzan sus procesos en todo el departamento.

"Hay muchas víctimas que no saben que ha pasado, que pasó. ni que pasará con ellos. A veces hay falta de informacion en zonas rurales. Hay víctimas que no saben que pasó con su proceso, que pasó con familiares que cayeron en la guerra. Para eso vinimos, para que le den respuesta a las víctimas del conflicto , no solo de Antioquia sino también del sur de Córdoba que ha padecido mucha violencia", recalcó el defensor de derechos humanos en el Bajo Cauca.

Las juventudes del Oriente también se vieron representadas con la presencia de Leidy Giraldo, también del consejo departamental de víctimas de esa subregión. La joven asegura que no hay garantías para esta población y que siguen siendo las mayores víctimas en el conflicto.

"No solo en el Oriente, creemos que es todo el departamento y además, estamos en campaña electoral y que próximamente se van a elegir Senado, Cámara y Presidente, lo que hace que volvamos a la zozobra de cada cuatro años y es comenzar con masacres activas simplemente por generar miedo, porque la manera se votar en este país es tenerle miedo a eso, entonces, eso es lo que nos está afectando a todos", agregó.

El presidente Ivan Duque y el Alto Comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, recogieron las solicitudes y se comprometieron a analizarlas y estudiar soluciones.