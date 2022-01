Conozca como puede evitar el nuevo pico y placa de Bogotá

Este 11 de enero comenzó el pico y placa en Bogotá con el nuevo horario que es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y con esto hay dos polémicas la primera; que se prevé que muchos ciudadanos compren dos carros y hasta una moto para evitar la medida y la segunda; es sobre la preocupación que se tiene de que aumenten los contagios por el uso que ahora se dará a Transmilenio y al transporte público.

Sobre lo primero la alcaldesa señaló que la ciudadanía tiene 3 alternativas para evitar el pico y placa:

1. Carro compartido: Es decir que 3 o más personas puedan estar en un mismo vehículo y compartirlo hasta su lugar de destino, las personas que se acojan a esta alternativa no tendrán pico placa, pero eso si deben inscribirse previamente en la página principal de la secretaria de movilidad.

2. Pago de pico y placa solidario para no tener restricción, por un día, un mes o seis meses.

3. Usar el transporte público, caminar o usar bicicleta.

Y una última, es una petición de la alcaldesa Claudia López a los empresarios y es modificar los horarios al ingreso y salida en las empresas.

“Necesitamos la ocupación de los vehículos pase de 1 a 3. Es cuestión de organizarse en los viajes fijos a estudiar o trabajar. A partir del 2022 tenemos que cambiar la amargura que nos genera el trancón por la movilidad inteligente, además, tendremos más de 500 frentes de obra para peatones, ciclistas y vehículos —eso nos exige organizarnos”, agregó.

Con estas medidas, la Administración Distrital invita a la ciudadanía a movilizarse de manera rápida y segura por Bogotá, además de no adquirir un segundo vehículo o motocicleta contribuyendo a no contaminar y congestionar la ciudad.

Y sobre la segunda polémica del aumento de contagios, la funcionaria fue enfática en que ya no estamos en el 2020 donde el principal objetivo era quedarnos en casa y cuidarnos, en este 2022 ya hay vacunas para evitar muertes y hospitalizaciones.

"Tenemos que aprender a reconstruir nuestra nueva realidad. Tenemos vacunación y no tenemos ninguna alarma con la ocupación hospitalaria o de la UCI y esto se da porque nos hemos vacunado... Ómicron ya es la variante dominante y la positividad va a seguir aumentando, pero no va a subir el agravamiento de hospitalización, ni mucho menos de cuidados intensivos y fallecimientos… solo si nos vacunamos, ya no estamos en el 2020", asevero.