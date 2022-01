Se retrasa la agenda de carnaval para el 6 de Enero

Debido al mal estado climático, artesanos y artistas del Carnaval de Negros y Blancos solicitaron aplazar la hora de inicio de actividades en la jornada de este 6 de enero, esto a raíz de que se dificulta transportar, armar y manipular los motivos que serán exhibidos en el sendero del carnaval.

“Debido al inclemente clima de estos últimos días, no hemos podido terminar los motivos, espero que la ciudadanía tenga comprensión para que nos entiendan a nosotros como maestros.” Señaló el maestro Carlos Mena.

Ante esta solicitud, la Corporación del Carnaval anunció la modificación de la agenda prevista para esta jornada.

“Se dará apertura a todos los espectadores del Pasaje de Carnaval sobre la carrera 27 a partir de las 10:00 AM, y no sobre las 8:00 AM como estaba planeado”, notificó el director logístico de la corporación, Fernando Martínez.

Cabe aclarar que los horarios de la “Rumba Carnaval” en los diferentes escenarios, no se han modificado.