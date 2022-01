Autoridades acompañan denuncia sobre amenazas a periodista testigo de riña

El departamento de policía de Boyacá, la Defensoría del Pueblo, la organización Periodismo sin Fronteras y otras entidades, atienden el caso de Alejandro Silva, periodista y estudiante de Investigación Criminal que casualmente se encontraba en Coper, Boyacá, y que precenció segun su testimonio, las alteraciones al orden público que dejaron una persona muerta y 3 heridos.

El periodista denunció a través de su cuenta de Twitter, que habría sido objeto de amenazas y persecusión, aparentemente por haber captado los momentos de la ‘batalla campal’ que se generó en parque del municipio, en la madrugada de este 2 de enero de 2022, en medio de las fiestas.

“¡Ayúdenme! Estoy en el municipio de Coper, departamento de Boyacá. Presencié una balacera en el parque principal el cual dejó varios heridos y al menos un muerto. Hice un registro en fotos y videos, me están buscando, ya me amenazaron. No tengo cómo salir de acá.AYUDA”, trinó Alejandro Silva.

De acuerdo con el comandante del departamento de policía de Boyacá, Jorge Cabra, quien en dialogo con Caracol Radio se refirió al caso, ya se está adelantando toda la coordinación necesaria para brindar acompañamiento y traslado del periodista al lugar que requiera, y su protección tras las amenazas que habría sufrido.

“Nosotros en nombre de la institución tomamos contacto con él en la mañana de este 2 de enero. Esta persona manifestó que fue objeto de intimidaciones y amenazas por parte de terceros, y continuamos con el andamiaje para brindarle el acompañamiento a lo que él nos requiere en materia de protección. Hemos dialogado con él vía telefónica, y nos ha manifestado que se encuentra muy bien, así que estamos en la atención del caso”, sostuvo el alto oficial de la Policía.

Por su parte, el defensor del Pueblo de Boyacá, Fredy Iovanny Pardo, también destacó que su entidad brindará el apoyo necesario al caso del periodista Silva para su protección tras el hecho denunciado.

“Periodistas sin Fronteras se comunicó con nosotros, y desde la entidad ofrecemos una ruta de protección activada a través de la UNP, en donde se solicita un traslado de esta persona hacia otro lugar fuera de Coper. El periodista solo se ha manifestado a través de Periodistas sin fronteras, y nos indicaron que están escalando el tema en la fiscalía, y que luego de esto, tendrá contacto con nosotros. Mientras tanto, pusimos en conocimiento a derechos humanos de la fuerza pública, para que se le genere el traslado mientras se activa el mecanismo de protección por parte de la UNP, por medio de una alerta temprana”, explicó Pardo.

Sobre el caso también indicó la alcaldesa de Coper, Aurora Nieto Molina, que “la noticia la conocimos por Twiter, pero sabemos que la Fiscalía también ya está al frente de esto, junto con unidades del CTI, quienes realizan el acompañamiento necesario, y desde nuestra orilla haremos lo que se necesite en este caso, para conocer realmente qué fue lo que sucedió”.