En Cúcuta reina la informalidad y se mantienen los niveles de desempleo

La capital de Norte de Santander cierra el año con unos indicadores en materia de empleo calificados como preocupantes por algunos sectores y para otros como optimistas, debido al descenso en los niveles de desocupación de los primeros meses del año.

Para las asociaciones sindicales, la informalidad sigue disparada superando el 70%, hecho que desdibuja la realidad laboral de la zona de frontera y advierten que con el rumbo de la economía del país por la pandemia y la falta de políticas eficaces a nivel nacional el panorama para el próximo año es desalentador.

Orielso Torrado, dirigente sindical le dijo a Caracol Radio que, "no significa que estemos subiendo aceleradamente el tema de empleo en la ciudad, como dirigente sindical me preocupa y como miembro de la central unitaria de trabajadores del norte de Santander me preocupa enormemente la informalidad en la ciudad de Cúcuta 71 porciento de informalidad, sigue demostrando la incapacidad que hay del gobierno nacional y local en cara de Buscar mejores condiciones mejores soluciones para darle salida a esta problemática que viene generando muchos caos en la ciudad”.

Agregó que, “el tema de la informalidad puede generar otras cosas y le afectan a la sociedad en el programa la inseguridad la violencia todo eso puede ser producto de una situación”.

Uno de los sectores poblacionales más afectado por el desempleo son los jóvenes, el cual sigue siendo alto en esta región del oriente del país, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de incentivar la contratación de personas entre los 18 y 28 años de edad.

Wuilman Tarazona, empresario de la gran alianza dijo a Caracol Radio que, “debido a que la mayoría de las empresas en Norte de Santander están entrando en cese, no están teniendo en cuenta el empleo de la población joven, aquí hay que dinamizar el comercio, diseminar las políticas públicas basadas en el crecimiento de la industria y el comercio formal, formar con Venezuela un equipo de trabajo para que haya comercio formal, que se dé industria formal, es lo más importante en este momento”.

Otro sector poblacional bastante afectado por el desempleo es el femenino, según las estadísticas del DANE.

Por su parte la alcaldía de Cúcuta expresó que la reducción en las cifras de desempleo, son el reflejo de los planes de reactivación en medio de la pandemia de COVID-19, que se han desarrollado.