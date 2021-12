"Hay mucha incertidumbre": Madre de Infante de Marina desaparecido en Chocó

El hecho se presentó el pasado 25 de diciembre cuando el joven David Sebastián Miranda Pérez, de 18 años de edad, se encontraba tomando un baño en el mar, y al parecer, fue arrastrado por una ola, según lo que han dado a conocer las autoridades.

La Armada de Colombia a través de la Estación de Guardacostas de Bahía Solano y el Batallón de Infantería de Marina No 23, y hasta las Fuerzas Públicas de Panamá, iniciaron la operación de búsqueda y rescate sin que a la fecha hayan arrojado resultados positivos.

"Me enteré el mismo 25 de diciembre cuando el Coronel Pinzón me llama y me dice que mi hijo estaba realizando unas actividades en la zona y con un grupo de 16 compañeros solicitaron un permiso para meterse en el mar. A mi hijo se lo llevó una ola", manifestó Alejandra Pérez, madre del joven a Caracol Radio.

Por su parte, el vicealmirante Francisco Cubides, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, indicó que la Armada continuará con la búsqueda del joven para dar con su paradero

Manifestó que la Marina seguirá apoyando las investigaciones por parte de las autoridades competentes que permitan esclarecer los hechos.