Con el tradicional Salsódromo comienza la Feria de Cali #64

Salsódromo es uno de los eventos de la Feria de Cali visualmente más apetecidos por los caleños y los turistas, porque no hay nada más mágico que ver el derroche de color y movimientos de los bailarines.

Son 2.600 artistas entre bailarines y músicos, 53 Escuelas seleccionadas, bailadores sociales, el colectivo de la vieja guardia, bailarines de danza urbana, y como este año el Salsódromo es dedicado a la inclusión por primera vez hay representantes comunidad LGTBIQ+ y jóvenes con capacidades especiales.

Salsódromo / Corfecali

Bayron Quintero, es el representante de la Comparsa LGTBIQ+ y director artístico de la Fundación Casa Houston, que por primera vez se presentan en el Salsódromo de Feria de Cali, representan la Inclusión y el respeto.

“Es muy importante esto espacios de inclusión e Igualdad, de colocarnos al nivel de todos, creo que para nosotros como comunidad que tenemos un bagaje tan amplio en las artes, que tenemos un espectáculo tan potente es importante que la ciudad sea testigo de este tipo de trabajo y creo que la Feria de Cali en este año 2021 es perfecto para mostrarlo (…) son 20 artistas de la comunidad los que vamos a participar haciendo un homenaje a la mujer desde las flores, somos 10 artistas transformistas y Drags y 10 bailarines”.

Por otro lado, Valery Rodríguez, tiene 14 años, cursa octavo grado y baila desde los tres, hace parte de la escuela Swing Latino desde hace siete años y está feliz de bailar en el Salsódromo, es su segunda oportunidad en este evento “es algo que llevo en la sangre, desde que nací y me gusta mucho porque bailar es como una manera sana de distraerme, eso sí tengo que cumplir con mis obligaciones del estudio” para Valery es muy valioso y motivante los aplausos de la gente.

Imagen de archivo / Corfecali

Además de las carrozas van cuatro orquestas haciendo el recorrido, la orquesta de Mauro Castillo, Cali Flow latino, Son de Villa, que es la orquesta invitada compuesta por personas privadas de la libertad y la Orquesta la Fuga, la que se llevó en esta ocasión el título de disco de la feria con “Cali es un vacilón”.

Para Edinson Vivanco, director de la Orquesta la Fuga, es un honor que su canción haya sido elegida como canción de la Feria de Cali 2021 “es un sueño cumplido, una orquesta de 30 años que ha luchado, hemos trabajado fuerte, hemos tenido canciones nominadas para ser canción de feria, pero no había sido posible y ahora se hace el sueño realidad, así que yo personalmente me siento contento y agradecido con Dios por esta bendición, no hay palabras con las que pueda expresar lo que se siente ser elegido canción de Feria de Cali”.

El desfile está divido en cinco Alas, la primera evoca a la CONCIENCIA, la segunda a la ESPERANZA, la tercera a la FORTALEZA, la cuarta al renacer y la quinta a recobrar la ALEGRÍA.

Con el Salsódromo inicia la Feria de Cali en su versión 64.