Familiares rinden sentido homenaje a intendente fallecido en atentado

Sobre las ocho de la noche de este miércoles llegaron a Cúcuta los restos mortales del intendente William Bareño, uno de los policías que lamentablemente perdió la vida en la explosión del Aeropuerto Internacional Camilo Daza, el pasado 14 de diciembre de 2021.

Allí mismo, fueron recibidos por su esposa Belkis Báez, familiares y la institución de la Policía Nacional, quienes le hicieron una calle de honor con la bandera de Colombia sobre su féretro.

Báez, entregó un mensaje al país y dijo que perdona a los violentos que acabaron con la vida de su esposo.

“El país no tiene memoria. A través del tiempo y de los años, todos los hechos de violencia que han ocurrido con las personas han sido olvidadas por pedazos. El Gobierno no se manifiesta, ni Presidencia, ni el Ministerio de Defensa, pero yo sí tengo muchísimas cosas para decirles a ellos. Empezando porque unos son los que se mueren y otros son los que gozan con el triunfo de los demás. Si quieren mandar a la guerra a los policías, ¡dótenlos con elementos de última tecnología!”, expresó.

Agregó que lo fortuito de las explosiones no significa que en Norte de Santander eso no suceda.

“Norte de Santander siempre ha estado así. Los técnicos que fallecieron trabajaban todos los días en Cúcuta. Lo que pasa es que hay cosas que no se muestran y no se ven, pero mi esposo fue un hombre que durante 17 años llegaba a la 1 a.m. y se iba otra vez a las 4 a.m.; llegaba a las 10 p.m. y se iba a las 2 a.m.; la ciudad siempre ha estado así”, aseveró.

Respecto a las declaraciones del director nacional de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, respondiendo a las críticas de los familiares de los uniformados fallecidos, refutando que sí se contaban con todos los elementos para el ejercicio de desactivación de los explosivos, Belkis Báez insistió en que se tienen las pruebas necesarias para demostrar la equivocación del general.

“Era obvio que un general contestara de esa manera. Es muy fácil refutar algo que él desconoce, porque él habla lo que le cuentan más no lo que él revisa o registra. Yo hablo con criterio propio, con soportes; esto no es que yo esté hablando porque tenga mucho dolor, no, lo hago es porque tengo las pruebas”, dijo.

Aseguró que insistirá en la petición de elementos de protección personal de última tecnología para todos los cuerpos de policías antiexplosivos del país, en honor al amor que su esposo le tenía a la institución.