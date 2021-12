Bacrim se han apoderado de los alrededores de la terminal de Cúcuta

Los grupos armados ilegales tendrían el control de economías criminales en los rededores y hasta el interior de la terminal de transportes de la ciudad, denuncian los líderes sociales que atienden a la población migrante que hace tránsito por estos lugares.

Según el testimonio conocido por Caracol Radio, “hombres armados quienes se ubican sobre las avenidas séptima y octava con calle 1 y la diagonal Santander y vías, identificándose como y que dicen hacer parte del grupo criminal el tren de Aragua maneja las extorsiones tanto a transportadores, turistas y trabajadores informales de la zona, así como también la venta de droga”.

Como muy delicado cataloga el denunciante la situación que se registra en este punto de la ciudad, quien añadió que,” en la terminal es el robo a los pasajeros que llegan a buscar los servicios de transporte nacional e intermunicipal, los arrastradores que están ahí los llevan a sitios clandestinos, dónde son abordados por supuestas empresas de transporte, pero se trata de grupos criminales que operan a las afueras y son engañados a su destino”.

El Tren de Aragua, una banda trasnacional que se ha extendido por la zona de frontera con Venezuela, es la señalada por los habitantes de encontrarse detrás de las extorsiones de personas, al igual de las ventas de sustancias alucinógenas alrededor de la terminal”.

Aproximadamente hace 15 días relato el afectado que “me acercó a uno los puntos donde se espera los vehículos allí se ubican un grupo de personas venezolanas quienes están también detrás de este control, y por el hecho de estar ahí fue golpeada por 6 sujetos aduciendo que no podía estar ahí que ellos eran los dueños de la zona y no permitían que nadie más llegara a ese sector”.

Lea también: 15 personas han sido exhibidas con letreros en Norte de Santander

Además, denuncia que no hay respuesta del gerente al no ser su competencia, sumándole que la presencia de la policía la cual es esporádica y no permanente, situación preocupante porque es esta es la primea impresión que tiene los turistas de la ciudad.