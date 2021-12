Líderes sociales denuncian que no hay garantías en el Catatumbo para clases

Luego de darse el anuncio por parte del ministro de Salud Fernando Ruíz del retorno a las clases presenciales para el 2022, líderes de la zona del Catatumbo reclaman que aún no se han dado las inversiones para el mejoramiento de las plantas físicas de los establecimientos educativos de la zona.

Yoad Pérez, líder social en el municipio de Sardinata dijo a Caracol Radio que, “aun mes y medio del inicio del calendario estudiantil para el próximo año son pocas las instituciones que han recibido algún tipo de trabajo de mejoramiento tras el deterioro que muchas de ellas han tenido”,

Añadió que, “La infraestructura educativa del Catatumbo padece de precarias condiciones, no contamos con baterías sanitarias, en las instituciones educativas carecen de un espacio de recreación multifuncional, ni mucho menos restaurante escolar, además no cuentan con aulas en óptimas condiciones”, enfatizó.

Además, puntualizó que es necesario que el Gobierno Nacional se apropie de la región del Catatumbo, porque la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país, por eso es importante que se gestionen recursos para mejorar la infraestructura en estos escuelas y colegios de todos los centros poblados de la zona.

“Uno de ellos es el centro educativo Puerto barco donde las aulas educativas están en malas condiciones y así en general están gran parte de las instituciones, por no decir la totalidad de estas infraestructuras, porque no se puede hablar de educación de calidad d si no se está en igualdad de condiciones a los demás niños de ciudades capitales”, recalcó este líder.

Por razones como esta recalcan que es importante una buena representación de estas poblaciones en el congreso de la república con las curules de paz, que trabaje por estas regiones.