Paciente postcovid lleva 2 meses esperando remisión de Medimás EPS en Tunja

Todo un viacrucis ha tenido que soportar un paciente con secuelas de Covid-19, que lleva casi 2 meses hospitalizado en Tunja, rogándole a la EPS Medimás, que por favor lo remita para que le hagan una cirugía para salvarle la vida.

Según la EPS Medimás, a la cual está afiliado desde hace varios años el señor Luis Fernando Suárez de 54 años, quien quedó con una patología torácica después de haber superado en una UCI el covid-19, han golpeado las puertas de al menos 19 clínicas en todo el país, y ninguna recibe al paciente, ya sea por falta de camas o porque no tienen el especialista.

Para solicitar la atención de la EPS, Suárez ya interpuso una tutela que salió a su favor, tutelando sus derechos, y aunque la EPS Medimás se encuentra en desacato, sigue sin responder a las decisiones de un juez, quien ordenó que se le realizara la remisión y cirugía requerida.

Ésto es lo que padece diariamente desde una cama de observación del Hospital San Rafael de el señor Suárez, quien habló desde el centro asistencial: “estoy en riesgo de que mi tráquea colapse, no reciba oxígeno, y fallezca. Todos los días de cama en cama en este hospital, han sido muy tristes y difíciles. Pero lo que más es indignante, es que la EPS me haya dejado desprotegido, me dejaron abandonado, no me han cumplido, y al contrario, se burlan de mí”.

Y es que no solo preocupa la salud, también las finanzas, pues para tratar de salvar su vida, don Luis Francisco ha tenido que vender hasta sus electrodomésticos, para poder costear algunas intervenciones por particular, mientras la EPS Medimás le responde.

“Mi familia ha tenido que venderlo todo. Estamos quedando prácticamente en la quiebra. Estoy viviendo ahora practicante de la caridad de algunos de mis familiares. Tengo dos hijos jóvenes, pero aun necesitan de mí, y ellos hacen su mejor esfuerzo. Yo soy conductor de vehículos de carga pesada, pero con esto, no tengo cómo devengar dinero para sostener mi enfermedad por particular. Le pido a la EPS que me cobije”, sostuvo el paciente.

Como don Luis francisco Suárez, un hombre natural de Duitama, están otras pacientes: es el caso de doña Sonia Mendieta, de 50 años, remitida desde Chiquinquirá (Boyacá) quien necesita una cirugía Hepato Biliar desde el 1 de diciembre, pero con la espera se deteriora.

La misma espera angustiosa la vive Octavio Morales, de 65 años, remitido desde Garagoa, quien padece de Guillán Barré y quien necesita una Cirugía de Toráx para remover una masa en esta parte de su cuerpo.

Los pacientes reclaman humanidad u compromiso, por parte de Medimás EPS.

Por su parte, la EPS explicó que ya priorizaron el caso, pero que ha sido muy difícil ubicar las especialidades que demanda el paciente.

“Personas conocedoras del caso nos han indicado que muchas veces, la no disponibilidad de camas es sinónimo de no contrato o es una EPS que no paga y por tal razón no le reciben los pacientes. Imposible que, durante más de un mes, y en tantas instituciones no haya una cama disponible. Lo raro es que a otras EPS si les reciben pacientes en similares situaciones”, sostuvo Suárez.

En estos casos, los pacientes y familiares, solicitan con urgencia la intervención de las autoridades competentes, como por ejemplo de la Supersalud, para que Medimás EPS, ejecute las acciones necesarias, para su tratamiento.