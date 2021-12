"Un turista no tiene porqué ir a un barrio tenebroso": alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau, se refirió al último pronunciamiento de la embajada de EE.UU. en donde aconsejó a sus ciudadanos a tomar precauciones adicionales durante la temporada navideña mientras viajan a lo largo de la región Caribe colombiana, especialmente en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y sus alrededores.

El mandatario admitió que en Colombia y en Cartagena sí está disparada la inseguridad, pero aclaró que ese país no pide a sus ciudadanos que no viajen a la heroica.

“Es conocido que en el planeta entero está disparada la inseguridad, en Colombia está disparada la inseguridad. Cartagena, Santa Marta y Barranquilla no son la excepción, no somos una isla separada del mundo. ¿Qué dicen los gringos? Que hay inseguridad, eso es irrefutable, pero no dicen no viajen a Cartagena, no viajen a Barranquilla, no viajen a Santa Marta”, aseveró Dau.

De igual forma, William Dau dijo que la recomendación de la embajada de EE.UU. es ingresar a “zonas controladas” y “sitios seguros”.

“Lo que le dicen es lo que le diría cualquier un buen padre de familia a sus hijos que se van de paseo: oye no te metas en los antros, no te metas donde hay violencia, no te metas donde hay delitos, quédate en las zonas donde van los turistas, las zonas que están bien controladas. Un turista no tiene porqué ir a meterse a un barrio tenebroso a las 2 de la mañana, son cosas lógicas”, puntualizó el alcalde Dau.