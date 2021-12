Policía de Bolívar entregó recomendaciones para evitar hurtos

El Departamento de Policía Bolívar en el marco del Plan Navidad “El Mejor Regalo es tu Vida” invitó a la ciudadanía en general a conocer las recomendaciones de seguridad para evitar el hurto en todas sus modalidades durante la realización de las compras navideñas.

Si usted va a retirar dinero de entidades bancarias o cajeros electrónicos, se recomienda no hacer retiros de altas suma de dinero y nunca aceptar la ayuda de extraños.

Siempre pida el acompañamiento de la Policía Nacional para el retiro de dinero de establecimientos bancarios, revise que los cajeros no cuenten con objetos extraños y siempre supervise que se encuentre en buen estado, de no ser así, comuníquese con la línea única de emergencia 123 o la línea de la estación de Policía más cercana, para que el uniformado del cuadrante le brinde seguridad.

Al salir de compras, verifique que las puertas y ventanas de su vivienda queden totalmente cerradas, no le informe a nadie que actividad va a realizar durante el día y no facilite las llaves de su casa a personas que no sean de su entera confianza.

Nunca pierda de vista sus objetos personales como billetera, celulares y equipos electrónicos, bolsos, entre otros. No deje su vehículo o motocicleta en lugares no autorizados para que no sea víctima de hurto.

Las autoridades siguen invitando a los ciudadanos a tener a la mano el número del policía del cuadrante con el fin de que se informe de manera oportuna sobre la ejecución de cualquier hecho delictivo que altere el orden público.