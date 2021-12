Defensor advirtió grandes dificultades en acceso a la salud en Islote

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, adelantó una visita humanitaria en Santa Cruz del Islote, en el archipiélago de San Bernardo (Bolívar), para escuchar directamente a la comunidad y evidenciar las deficiencias en la prestación de los servicios públicos dignos y otras situaciones que vulneran sus derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano.

“Los líderes de la comunidad me informaron que una de las necesidades más apremiantes es la atención en salud, pues ya no cuentan con la visita siete días al mes de un médico sino de 2 días en ese lapso, y que no hay presencia permanente de una enfermera en el puesto de salud. Por lo tanto, es urgente que la Alcaldia de Cartagena se comprometa con un plan de atención para esta comunidad, a lo que la Defensoría estará vigilante”, aseguró el Defensor del Pueblo.

Conocedor de esa problemática, el Defensor del Pueblo aprovechó la visita para llevar una brigada de salud de la CooSalud EPS que, durante todo el día, atendió consultas básicas de los habitantes, odontología, desparasitación, nutrición y 250 paquetes odontológicos. También se entregaron 160 botiquines donados por Essity.

De otro lado, los líderes también informaron que el acceso al agua potable es complejo, pues tienen que traerla en botes y canoas o recogerla de las lluvias para almacenarlas en el tanque comunitario o en recipientes de las casas. En la época de verano, agregaron, deben llamar a Cartagena para que los auxilie la Armada Nacional con el líquido.

Carlos Camargo señaló que la comunidad también advirtió retos en el manejo de los residuos sólidos. La basura, acotó, es llevada a la isla vecina Tintipán y, cuando alcanzan a acumularse 600 bolsas, es transportada hasta Cartagena. Sin embargo, indicó el Defensor, en el fondo de las aguas cristalinas se pueden apreciar los desperdicios, ocasionando problemas de contaminación ambiental que se podrían agravar si no se toman medidas inmediatas.

Adicionalmente la comunidad expuso problemas con la energía eléctrica, pues solo tienen el servicio algunas horas en la tarde gracias a unos paneles solares donados por el gobierno del Japón y por la noche el suministro lo hace una planta de combustible.

“La Defensoría ha estado, con visitas frecuentes haciendo seguimiento a estas situaciones que atentan contra los derechos fundamentales de estos colombianos y ha oficiado a la Alcaldía de Cartagena para que desarrollen acciones inmediatas con el fin de que la comunidad pueda gozar efectivamente de sus derechos”, dijo el Defensor.

El Defensor reconoció que el Gobierno Nacional ha desarrollado varias acciones para atender las necesidades de los habitantes del islote, como la vacunación contra la COVID-19 a toda la población, la entrega de ayudas humanitarias (alimentación y medicamentos), la instalación de la primera zona digital que brinda Internet inalámbrico gratuito, entrega de tabletas electrónicas a los jóvenes para apoyar en su desarrollo educativo y jornadas de expedición de registro civil y cédulas de ciudadanía, que, por la pandemia, no había podido realizar este tipo de trámites en Cartagena. De la misma forma, el Gobierno Nacional y el sector privado entregaron contribuciones de insumos y elementos para la pesca (caretas, snorkels, aletas, redes, mallas y anzuelos), en el marco de los proceso de reactivación económica.