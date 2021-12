Las disidencias ordenaron paro de transporte rural en Ituango

Desde la tarde del pasado miércoles 15 de diciembre, un grupo armado ilegal ordenó la suspensión de transporte rural en las veredas Santa Lucía y Cedral en el municipio de Ituango. La restricción se extiende hasta el próximo sábado 18 de diciembre.

Caracol Radio conoció que la amenaza fue enviada supuestamente por la compañía Enrique Martínez de las Farc EP, y se habría generado por que supuestamente la flota de chivas y los campesinos han incumplido la restricción que ellos mismo han ordenado que prohíbe la movilidad a partir de las 6 de la tarde por las carreteras terciarias.

Esta orden fue acatada por la empresa de transporte Coonorte que presta el servicio hacia esas dos veredas y despacha tres chivas diarias.

“A raíz de un mensaje de texto amenazante recibí la orden de que no despachara vehículos para Santa Lucía y El Cedral. Que no despachara o que estaba sujeto a que me hicieran un daño más grande, de pronto la quema de un vehículo o que atentan de pronto contra alguno de los conductores, entonces, a raíz de lo que nos ha pasado es mejor tomar precauciones”, dijo Pedro Rivera, agente comercial de Coonorte en Ituango.

Esa situación tiene bastante afectados a los campesinos que a diario toman el transporte rural para dirigirse al pueblo a vender el café, mercar o citas médicas.

“Más que el daño a la empresa en la parte económica que sí es considerable, yo diría que el daño más grande es al campesino, a la gente que está transportando su café, porque estamos en plena gruesa cosecha de café”, agregó el líder del transporte público en Ituango.

La fuerza pública ha indicado a la empresa que están investigando la situación y que ya hacen presencia en la carretera garantizando la seguridad, pero debido a que el trayecto entre las dos veredas y la cabecera municipal es muy extenso, prefieren no arriesgar a los conductores ni los vehículos.